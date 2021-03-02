«Только позитивные отзывы»: Авербух рассказал, кто решит судьбу Загитовой на «Ледниковом периоде»

Хореограф Илья Авербух заявил, что пока у него нет ответа на вопрос, будет или нет в будущем принимать участие в роли ведущей «Ледникового периода» олимпийская чемпионка 2018 года в корейском Пхенчхане Алина Загитова.

«Это решаю не я, а руководство Первого канала. Они, насколько я знаю, остались очень довольны тем, как Алина справилась в первом сезоне. Слышал только позитивные отзывы». Илья Авербух

Как добавил Авербух, он гордится, что Алина Загитова участвовала в проекте «Ледниковый период». От программы к программе она делала работу над ошибками и росла в профессиональном плане. По его словам, это только кажется, что любой может взять микрофон в руки и вести шоу. Это далеко не так. Как выразился Авербух, помогать фигуристам найти себя после большого спорта — одна из идей «Ледникового периода», и он ее успешно реализовывает, сообщает «Советский спорт».

Напомним, что Алина Загитова и Алексей Ягудин, которые вели вместе последний «Ледниковый период», будут в роли ведущих на предстоящем ледовом шоу в «Мегаспорте». Его организовал также Илья Авербух.

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