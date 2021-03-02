Женившийся после шоу «Холостяк» ведущий поможет Тимати определиться с выбором

С 14 марта на канале ТНТ стартует восьмой сезон шоу «Холостяк» с рэпером Тимати, и за две недели до премьеры создатели проекта объявили, что у передачи будет новый ведущий. Ранее сообщалось, что на это место приглашен шоумен из Белоруссии Дмитрий Кохно, но теперь стало известно, что его заменит украинский коллега Никита Добрынин, который, кстати, сам ранее нашел любовь в данном проекте.

У себя на родине Добрынин очень знаменит. Кроме огромного опыта работы на центральных телеканалах Киева, в его карьере значатся несколько радиошоу, съемки в кино, а также работа главным редактором мужского журнала XXL. В 2019 году мужчина стал «холостяком» в украинской версии популярного шоу и даже женился на победительнице после завершения проекта. Более того, у пары скоро родится ребенок. Своим позитивным опытом Никита готов поделиться с Тимати.

«В этом проекте я знаю все до мелочей, знаю, как поступить лучше, что подсказать холостяку, направить его в каких-то моментах, как его поддержать — что крайне важно! Холостяку очень нужна поддержка на проекте», — говорит Добрынин.

Смотрите новый сезон шоу «Холостяк» на ТНТ с 14 марта — по воскресеньям в 19:00.

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