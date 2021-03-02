«Там все размером с наперсток и перепелиные»: Боня обрушила шквал критики на именитого футболиста

Модель Виктория Боня заявила, что бывший футболист сборной России Владимир Быстров поступил мерзко и очень подло, когда нелестно и неприглядно высказался о внушительном бюсте Анны Семенович. Как отметила бывшая звезда «Дома-2», у поп-дивы, что ни для кого не секрет, сильно растет грудь из-за определенного медицинского диагноза, и ничего смешного в этом нет.

По словам Бони, ей мерзко слышать подобные высказывания от публичного человека. Также модель заметила, что слышала о словах Семенович, которая предложила Быстрову кое-что отрезать, чтобы лучше забивать голы.

«Ему нечего отрезать. Я думаю, там все размером с наперсток и перепелиные… ну вы поняли». Виктория Боня

Напомним, что Анна Семенович собирается обратиться в суд после слов о своей груди Владимира Быстрова. Сам он пока ей публичных извинений не приносил и, судя по всему, не собирается это делать, сообщает «Спорт-Экспресс».

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