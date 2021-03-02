«Маленьким такого нельзя!»: Николаев запечатлел дочь на борту самолета за трапезой в бизнес-классе

Пятилетняя девочка вела себя в салоне спокойно и уверенно.

Игорь Николаев показал, как он путешествует со своей пятилетней дочкой в самолете. Опытный папа и юная наследница расположились в бизнесс-классе, не забыв про безопасность. На девочке оказалась защитная маска для лица ее любимого розового цвета. При этом сама малышка облачилась в комплект небесно-голубого оттенка.

И только для трапезы Ника решила спустить маску на подбородок. Она с аппетитом уплетала какой-то напиток и печенье. Этот незамысловатый перекус почему-то впечатлил малышку.

«Маленьким такого нельзя!» — резюмировала наследница композитора. «Маленьким такого нельзя! А Вероничке можно», — прокомментировал слова своей дочки народный артист.

Напомним, что у Игоря Николаева есть также 42-летняя дочь Юлия от первого брака. Она, как и отец, пишет песни, а также работает в медицине. В настоящий момент живет в Майами. Девушка отлично ладит с женой родителя — 38-летней Юлией Проскуряковой.

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