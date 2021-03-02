«Я смеялся над ситуацией!»: Домогаров оправдался за критику зрителя на своем спектакле

Как отметил актер, журналисты еще хуже того несчастного, что уснул в зале.

Актер Александр Домогаров в Instagram оправдался за критику одного из зрителей на спектакле. Ранее он нелестно отзывался о поклоннике, который позволил себе задремать на его постановке. Как не пытался актер «достучаться» до мужчины, ничего у него не вышло.

Как отметил актер, когда он рассказывал об «уставшем зрителе», то в первую очередь никого не хотел обидеть. Однако часть пользователей и журналистов его неправильно поняли.

«Я смеялся над ситуацией. Но у СМИ и у некоторых читающих это стало выглядеть жалобой или еще хуже обидой на кого-то. Очнитесь, люди. Читайте, что написано. Смотрите, как написано. Что же вы еще хуже, чем этот несчастный, который уснул. Этот зритель на вашем фоне – ангел». Александр Домогаров

«Даже видео бесполезно записывать. Все равно переврут и не поймут, что вы хотели сказать», «Умные все поняли, а глупые… Да бог с ними», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Домогаров — актер Театра Моссовета. В нем он служит с 1995 года.

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