«Мне так хорошо»: Топурия с маленьким животиком показала себя на четвертом месяце беременности

Певица Кети Топурия в Instagram поделилась кадром со своим мужем, бизнесменом Львом Деньговым. На романтичном снимке они находятся на отдыхе в Сен-Тропе. У звезды при этом уже виден небольшой животик.

«Тут я на четвертом месяце. Мне так хорошо». Кети Топурия

«Какие вы здесь красивые», «Очень хороший кадр получился. Счастья вам в семейной жизни», — отреагировали пользователи.

Напомним, что в январе этого года Кети Топурия во второй раз стала мамой. На свет появился ее сын от Льва Деньгова, Адам. Сейчас звезда все свое время уделяет маленькому наследнику. Известно, что рожала известная исполнительница в одном из лучших роддомов столицы.

Отметим, что у Кети Топурии есть также дочка Оливия. Она родилась 15 июня 2015 года. Отцом малышки стал бизнесмен Лев Гейхман. После рождения наследницы они были вместе на протяжении двух лет, а потом расстались.

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