Моргенштерн потратил миллион на наряды от Плейна, из-за чего дизайнер примчался в Москву

Теперь мужчины хотят устроить мегавечеринку в столице и «разрушить город».

Моргенштерн потратил в бутике Филиппа Плейна более миллиона и спровоцировал его внезапный приезд в Москву. Теперь мужчины грозятся провести вечеринку, про которую светский мир будет вспоминать очень долго.

А началось все с того, что рэпер наведался в брендовый бутик Philipp Plein, купив там несколько пар обуви, а также шубку и оставив чек на 1 млн 160 тыс. рублей.

«Дядя Филипп, крутые шмотки делаешь! Готов быть твоей моделькой!» — обратился он к дизайнеру в личном блоге.

Тот же, недолго думая, уселся в собственный самолет и ночью прилетел в Москву — настолько растрогал его поступок Алишера.

«Я спонтанно решил организовать частную VIP-вечеринку с моим братом Моргенштерном в секретном месте где-нибудь в Москве. Давайте разрушим город и сделаем историю», — объяснил свой внезапный визит кутюрье.

Для большей убедительности Филипп запечатлелся на Красной площади.

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