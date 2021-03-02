«Всегда вела активный образ жизни»: Слуцкая поделилась фото с мамой из восьмидесятых годов

Фигуристка Ирина Слуцкая в Instagram разместила архивный кадр из прошлого. На фотографии она запечатлена вместе со своей мамой. Снимок был сделан в начале восьмидесятых годов. На кадре родительница держит Ирину Слуцкую на руках, а та улыбается.

Как отметила знаменитая фигуристка, мама отдала ее в фигурное катание, потому что дочь часто болела. Слуцкая родилась очень слабенькой, и было необходимо отдать ее в спорт, чтобы укрепить здоровье и иммунитет.

«Это были 80-е годы. Моя мама всегда вела активный образ жизни, каталась на лыжах. И очень любила фигурное катание. Поэтому было решено отдать меня именно туда. Год я каталась на «Локомотиве». Но потом заболела, и из-за этого мне не дали роль то ли елочки, то ли снежинки. В общем, я очень разозлилась и заявила, что больше туда ходить не буду». Ирина Слуцкая

Как отметила фигуристка, позже она перешла в «Сокольники», где и началась ее блистательная карьера. При этом тренировки не приносили какое-то время юной Слуцкой удовольствия. Матери приходилось заставлять дочь заниматься, за что она ей очень благодарна.

Ирина Слуцкая — двукратная чемпионка мира. Она серебряный и бронзовый призер Олимпиад.

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