«Подкатывать на «девятке» к продуктовому будете»: Решетова высказалась о новых отношениях

Модель Анастасия Решетова в сторис Instagram ответила на очередную порцию вопросов от своих подписчиков. Один из них прямо спросил: «К вам можно подкатить? Вы же теперь свободная женщина?»

«Подкатывать на «девятке» к продуктовому будете». Анастасия Решетова

Также звезда оценила новый альбом певицы Земфиры, которая долгие годы не радовала песнями своих поклонников. «Земфира — это любовь с ранних моих лет. Ничего нового с 2013 года она не выпускала, но я и не ждала. Мне было достаточно уже выпущенных «старых-добрых» песен. Мне за годы так и не надоел «пьяный мачо» и не наскучило «жить в твоей голове». Но новый альбом не зацепил. Слишком роково, слишком депрессивно. Но в любом случае она легенда».

Напомним, что Анастасия Решетова и Тимати расстались, когда их сына Ратмиру не было еще и годика. В последнее время ходит много слухов о романах Решетовой. Ей часто стал дарить цветы некий молодой человек, имя которого она не раскрывает.

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