«Учимся быть красивыми»: Александрова поделилась редким кадром с дочкой из салона красоты

38-летняя звезда сериала «Екатерина» Марина Александрова крайне редко рассказывает публике и журналистам о своей личной жизни, а свой микроблог предпочитает заполнять рабочими и творческими кадрами.

Однако в этот раз она сделала исключение, опубликовав в stories Instagram фото своей пятилетней дочки Кати. Звезда сводила ее в салон красоты на стрижку и укладку.

«Учимся быть красивыми с детства», — подписала она снимок.

Обе родственницы при этом облачились в одежду стиля кэжуал, отдав предпочтение вечно актуальному дениму. Девочка оказалась большой модницей, она примерила ультраактуальные джинсы клеш. Как рассказывала ранее Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» Первого канала, сейчас стиль 70-х в тренде, а конкретно эти брюки отлично сидят по фигуре и удлиняют визуально ноги.

Напомним, в настоящий момент Марина Александрова счастлива в браке с режиссером Андреем Болтенко. Они расписались в 2012 году после рождения сына Андрея, спустя три года у них появилась на свет дочь Екатерина.

Это вторые официальные отношения Марины, с 2008 по 2010 год она была замужем за актером Иваном Стебуновым.

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