Не с пустыми руками: дочь Любови Успенской привезла с собой в Россию из Америки кота

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в комментариях под своим постом в Instagram заявила, что приехала в Россию из США с котом. Теперь он живет в доме «королевы русского шансона». Реакция ее звездной матери на эту новость пока не известна.

Напомним, что недавно Татьяна Плаксина приехала в Россию из США, где она жила последний год. При этом она не появилась на 67-летии своей звездной мамы в одном из ресторанов столицы.

Сама Любовь Успенская отмечала, что дочь сильно устала с дороги и ей пока не до праздничных мероприятий. Также исполнительница назвала себя самым счастливым человеком в мире. Все благодаря возвращению дочери, по которой сильно скучала.

Чуть больше года назад в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ Татьяна Плаксина жаловалась на то, как с ней обращается звездная мама. Разразился громкий скандал. В итоге девушка уехала в США, где жила со своим отцом.

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