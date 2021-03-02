«Раньше артист не мог быть супербогатым человеком»: Дробыш о Баскове и его телохранителях

Как отметил продюсер, звезды стали брать с собой на мероприятия чересчур много охраны.

Продюсер и композитор Виктор Дробыш в интервью для YouTube-канала «Ковальский» раскритиковал музыканта Николая Баскова. По его словам, певец чересчур злоупотребляет охраной, таская за собой на музыкальные премии много телохранителей, которые оберегают его покой днем и ночью.

Как отметил Дробыш, он нередко видит, как «золотой голос России» приезжает на мероприятия на огромном лимузине. Следом бежит охрана, а также движется машина сопровождения.

«Думаешь: «Неужели Клинтон приехал?» А это, оказывается, Басков. Такое ощущение, что за ним бегут восемь террористов с бомбой. Раньше артист не мог быть супербогатым человеком. Артисты ездили на метро, были ближе к народу».

Виктор Дробыш

Ранее Виктор Дробыш рассказывал о тех звездах, с кем ему легко работается. В их число попали такие исполнители, как певица Валерия, Стас Пьеха и Григорий Лепс. Как говорил композитор, эти артисты настроены на работу, а не на излишние понты.

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