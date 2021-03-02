«Будьте осторожны!»: стонущая Волочкова эротично запечатлелась в бане, позвав банщика Сергея

С некоторых пор балерина предпочитает, чтобы ее парили мужские крепкие руки.

Анастасия Волочкова — известная любительница русской бани. Пар она ценит в его традиционном российском проявлении: чтобы от жара «ногти заворачивались», с массажем в виде березовых веников и нырянием в снег либо ледяную купель.

А с недавних пор звезда сцены решила разнообразить свои домашние спа-процедуры и стала приглашать к себе профессионального парильщика. В личном блоге артистка показала кокетливое общение с ним. Эротично возлежа на деревянной полке, она красиво вытянула ноги, позвала его к себе.

«Сергей, вы где? Идите меня попарьте! Но меня называют грозой банщиков всей России, поэтому будьте осторожны, вам сил может не хватить! Надеюсь, что подмога есть!» — сказала она и сексуально постонала.

Смотрите также