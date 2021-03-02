Будущий певец: Подольская показала подросшего Ванечку, старательно поющего под музыку мобиля

22 октября 2020 года 38-летняя певица Наталья Подольская стала дважды мамой. Она родила сына Ванечку. Напомним, у звезды уже есть наследник Артемий. Оба ребенка появились в отношениях с Владимиром Пресняковым.

Ваня был очень долгожданным малышом, ведь о его появлении знаменитые родители мечтали несколько лет. Не удивительно, что сейчас они на него надышаться не могут, любуясь каждым его движением.

В личном блоге Наталья показала трогательные кадры своего начала дня. На обнародованном в Сети видео она запечатлела младшего сына в кроватке в белом комбинезоне. Ребенок уже уверенно лежит на животе и старательно подпевает по музыку крутящегося над ним мобиля. Не исключено, что малыш унаследовал гены своих родителей, отвечающие за артистизм.

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