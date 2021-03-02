«У меня появилась любовь на стороне»: Афанасьев изменял тяжелобольной жене с молодой актрисой

Актер Валерий Афанасьев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что изменял третьей жене Анне с молодой актрисой «Электротеатра Станиславский» Натальей. Причем на тот момент его супруга уже тяжело болела.

«У меня появилась любовь на стороне. Я и не скрывал. Сейчас мы с ней вместе. Аня знала Наташу как актрису. Аня, конечно, Наташу не приняла. Я предлагал Ане развестись на склоне лет. Может, и это повлияло в итоге на ее здоровье. Может, и моя вина в этом есть. Наташа, кстати, тоже была несвободна, замужем. У них был сын. Она жила с актером, но ушла от него». Валерий Афанасьев

Как сказал актер, в какой-то момент третья жена Аня начала пить. «Она не спрашивала, когда ей можно выпить. Это влияло на ее здоровье. Однажды я был на даче. Приехал домой, но не смог зайти. Пришлось вызывать команду. Аня была мертва уже. Случился гипертонический криз. Отказали почки и сердце. Она потеряла сознание, лежала в коридоре. Пить она начала, как мне кажется, из-за неустроенности нашей семьи», — заявил Афанасьев.

Напомним, что Валерий Афанасьев — народный артист России. Этого звания он был удостоен в 2005 году.

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