«Мы оба виноваты, что так поступили»: Афанасьев вспомнил свой скоротечный роман с Ароновой

Актер Валерий Афанасьев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что изменял своей третьей жене Анне с актрисой Марией Ароновой. Они даже полтора месяца жили вместе. Правда, потом актер вернулся к супруге.

«Мы оба виноваты, что так поступили. Но мы не могли иначе. Два сильнейших человека — он и она. Я в этот период не работал. Был у нас в театре годовой ремонт. Мария меня кормила, одевала. Ей хотелось создать свою семью. Произошло то, что произошло. Но я понимал, что мы разные люди и не сможем долго вместе». Валерий Афанасьев

Как отметил Афанасьев, с Ароновой ему удалось быть вместе только полтора месяца. «Я водил сына в детский сад, занимался домом, а Маша работала. Для мужчины это очень тяжело. Когда не работаешь, а тебя кормит твоя женщина. Мы пытались забыть потом с женой все это. Но забыть такое невозможно, это моя жизнь», — заявил актер.

Ранее Мария Аронова отмечала, что жена Валерия Афанасьева, Анна —одна их тех немногих людей на земле, у которых она не успела попросить прощения. Как известно, третья жена популярного актера ушла из жизни пять лет назад.

Смотрите также: