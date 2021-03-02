«Скажите, чтобы она без лифчика приходила»: Быстров снова посмеялся над Семенович

Футболист Владимир Быстров, у которого удалось взять комментарий журналистам программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, продолжил смеяться над певицей и актрисой Анной Семенович.

Как отметил Быстров, он не понимает обиды на него исполнительницы. Для всех мужиков, как он считает, груди — это сиськи. Он заметил, что девочки к пятнадцати годам, «если у них вырастают сиськи», просто по физиологии не смогут прыгать.

«Зовите Аньку. Зовите! Только скажите, чтобы она без лифчика приходила. Так будет интереснее для народа». Владимир Быстров

Ранее Владимир Быстров в беседе с журналистами заявил, что Анна Семенович могла бы остаться в фигурном катании, если бы «отрезала сиськи». Сама звезда в ответ сказала, что будет искать правды в суде, назвав спортсмена хамом. Кроме того, она напомнила, что у Быстрова подрастает дочь, которая также занимается фигурным катанием. Как сказала звезда, еще не известно, что придется отрезать ей через несколько лет.

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