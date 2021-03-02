Красиво и ярко: Стриженова подчеркнула талию красной юбкой-карандашом поверх белой блузки с рюшами

Екатерина Стриженова в свои 52 года сохранила стать и хорошую фигуру. Кроме того, звезда умеет подчеркнуть свои достоинства при помощи стильных нарядов. Накануне она предстала в Останкино в ярком комплекте, состоящим из красной юбки-карандаша длины миди и белой блузки с обилием рюш.

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Дизайнер одежды Сергей Никулин в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro заметил, что образ телеведущей трендовый и хорошо соответствует имиджу дивы.

«Рюшевые истории сейчас в тренде, я их теперь вижу везде, даже на перчатках. Сочетание красного и белого считается классическим. Обычно красное себе позволяют люди, которые уже чего-то добились в жизни. Но классика – это все-таки три цвета, а здесь отсутствует акцентный оттенок. В образе были бы уместны, к примеру, пояс или туфли изумрудного, фиолетового, голубого или сиреневого цвета. Однако я не могу сказать, что это обязательно в данном комплекте, все зависит от предпочтений хозяйки. В целом аутфит очень красивый, гармоничный и из 10 баллов я бы поставил 10», — рассказал эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для важных мероприятий и модных фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках. В прошлом году они имели большой успех в Гостином Дворе на выставке «Образование и карьера».

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