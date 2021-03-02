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«Ах, Кэти, если это ты!»: Киркоров пообещал жениться на Змее из шоу «Маска»

Звездный председатель жюри проекта уверен, что там Екатерина Варнава.

«Ах, Кэти, если это ты!»: Киркоров пообещал жениться на Змее из шоу «Маска»
Филипп Киркоров. Фото: телеканал НТВ

В новом сезоне музыкального шоу «Маска» на телеканале НТВ разгорается настоящая «жаришка», как любит выражаться Филипп Киркоров, занимающий кресло председателя жюри на проекте. Пока еще сорваны две маски с участников, и ни одного из героев судьи угадать не смогли. Пока одни только предположения. Кстати, если одно из них окажется правдой, то Киркоров женится.

Змея
Змея. Фото: телеканал НТВ

В третьем выпуске проекта после выступления Змеи Филипп Бедросович, завороженный грацией и красотой участницы, произнес во всеуслышание:

«Варнава! Ах, Кэти, если это ты, то я на тебе женюсь!»

Певец предположил, что за маской его муза, Екатерина Варнава. С актрисой певец в прошлом году записал яркий клип «Романы» и оказался очарован талантом девушки.

Напомним, пока рассекречены две маски — Черная Пантера и Ананас. Первой оказалась Светлана Хоркина, а вторым — Иосиф Пригожин.

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«Маска-2»Екатерина ВарнаваКиркоров личная жизньКиркоров новостителеканал НТВФилипп Киркоров