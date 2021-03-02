«Три часа боли»: Бузова показала деформацию на своей ноге, которая мучает ее каждый день

Звезда в силу своей профессии вынуждена подолгу стоять на каблуках, невзирая на недуг.

Ольга Бузова всегда появляется перед камерой «при всем параде», а изящные туфли на высокой шпильке – верные ее спутники. Но никто не догадывается, какие мучения звезда испытывает при этом на сцене или перед телекамерой.

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Как и Анастасии Волочковой ей не удалось избежать вальгусной деформации стопы или иными словами появления «косточки». И только те, кто страдает тем же недугом понимает, насколько это мешает нормально жить.

«Как меня задолбала моя «косточка» на ноге. Просто 3 часа боли в туфлях», — рассказала Оля в личном блоге.

И показала свой изъян на камеру, с облегчением скинув неудобную обувь. Между тем, как рассказал Teleprogramma.pro пластический хирург Александр Вдовин, такие туфли при этом недуге носить в принципе не стоит, они сильно усугубляют состояние девушки.

«Каблуки и вальгусы – вещи несовместимые. Даже, если у пациентки была небольшая деформация стопы, которая до поры до времени не причиняла ей особо беспокойства, ношение обуви с высокими каблуками обязательно ситуацию усугубит и создаст определенные трудности при хождении, которые будут в целом влиять на качество жизни», — сказал он.

Образуются эти «шишки» тоже зачастую из-за неудобной или «неправильной» обуви: слишком узкой, на высоких каблуках, а иногда наоборот — из-за отсутствия последних. Также способствует деформации стопы гиперэластичность тканей. Александр Вдовин подтвердил, что эта проблема вызывает далеко не только эстетический дискомфорт.

«Это достаточно болезненное явление, которое с годами причиняет все больше и больше неприятных ощущений владельцу так называемой «косточки», — заметил эксперт.

Страдающие вальгусной деформацией, по его словам, должны носить специальную ортопедическую обувь или стельки, либо лечебные носки, а на ночь надевать бандаж, который будет удерживать большой палец в правильном положении.

Возможно лечение так называемым тейпированием, когда при помощи специальных цветных пластырей можно воздействовать на связки и мышцы и таким образом бороться с деформацией стоп. Некоторым страждущим врачи рекомендуют хирургическое вмешательство.

«Обращаясь за помощью к хирургу, нужно понимать, что операция по устранению косточки на ноге не должна быть только эстетической – одним спиливанием кости тут не обойтись. Такая операция устраняет только визуальное несовершенство, но никак не решает проблему деформации стопы, из-за которой и появляются вальгусы. Необходимо комплексное вмешательство, которое не только позволит решить проблему, но и устранит ее возможные последствия, в частности, рецидив заболевания», — рассказал Александр Вдовин.

Справка Teleprogramma.pro

Александр Игоревич Вдовин — обладатель премии «Лучший хирург» 2018 года по версии Канала Fashion TV, автор методики по круговой блефаропластике, лучший пластический хирург по блефаропластике премии «Люди года – 2019», обладатель номинации «Лучший пластический хирург по блефаропластике» премии «Грация» 2019 год, лучший пластический хирург по комплексному омоложению лица премии The Moscow Life and Business Awards. За плечами Александра Вдовина более 11 лет работы в пластической хирургии. Специализация: челюстно-лицевая хирургия, пластическая хирургия, косметология. Закончил Тихоокеанский государственный медицинский университет (Владивосток) как челюстно-лицевой хирург, ординатура – «Общая хирургия». Переподготовку как пластический хирург прошел в Санкт-Петербурге. Работает в Центре французской косметологии Elysee.

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