Плохо питалась, жила на скромную пенсию: как умирала бывшая звезда Little Big Анна Кастельянос

Подруга Анны Кастельянос, бывшей звезды популярной команды Little Big, рассказала, как жила девушка в последние месяцы перед уходом из жизни. По ее словам, исполнительница практически не общалась со своей сестрой. У той есть маленький ребенок и ей было не до родственницы.

«Аня держалась до последнего, но перед смертью жаловалась на здоровье, говорила, что сил нет. Я так понимаю, что она плохо питалась. Ей тяжело было выходить на улицу, приходилось заказывать еду, платить за доставку, а денег у нее не было. Она не особо могла работать, да и в пандемию никаких проектов не было, а пенсия у нее была маленькой». Подруга Анны Кастельянос

Как отметила подруга, девушка даже корм своей собаке заказать не могла, так как денег просто не было. Кастельянос требовалось полное обследование организма, но из-за нехватки средств она не могла обратиться за помощью в клинику. Не исключен вариант, как думает подруга, что певица просто умерла от истощения, сообщает МК.

Напомним, что на момент смерти Анне Кастельянос было 39 лет. Ее тело в квартире в Санкт-Петербурге обнаружили волонтеры. Предварительной причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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