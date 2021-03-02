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Мамина артистка: Асмус показала танцующую в модном клетчатом платье дочку от Харламова

Семилетняя Настя растет очень веселой и артистичной девочкой.

Мамина артистка: Асмус показала танцующую в модном клетчатом платье дочку от Харламова
Кристина Асмус с дочкой Настей Харламовой. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Брак актрисы Кристины Асмус с шоуменом Гариком Харламовым в прошлом году внезапно распался. Сами артисты уверяли, что решение обоюдное, взвешенное и расстаются они друзьями. Но, как бы то ни было, бывшие связаны на всю жизнь: у них подрастает дочка Настя. Девочке уже семь лет, она учится в первом классе и растет очень веселой и артистичной.

Асмус нечасто показывает наследницу подписчикам в микроблоге. Но иногда девочка появляется на фото или видео у мамы. На этот раз Настя очень ритмично станцевала под новую песенку, и Кристина решила запечатлеть этот домашний концерт на видео.

Настя с удовольствием позировала маме. Для съемок девочка нарядилась в модное клетчатое платье и стильные черные ботинки.

«Нравится песня тебе», — засмеялась мама за кадром, на что девочка одобрительно кивнула.

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