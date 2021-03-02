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Новые конкуренты «Битвы экстрасенсов»: Бузова и Бородина будут вести проект о мистике

Идея и концепция пока находятся в разработке.

Новые конкуренты «Битвы экстрасенсов»: Бузова и Бородина будут вести проект о мистике
Ольга Бузова и Ксения Бородина. Фото: кадр из шоу "Дом-2"

Телеведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина в недалеком будущем, скорее всего, будут вести на телевидении новый проект о мистике. Он станет своеобразным конкурентом «Битвы экстрасенсов». Пока новое шоу находится в разработке. Его концепция также держится в тайне. Между тем пилотные выпуски проекта уже, как уверяют знающие люди, отсняты.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

Отметим, что у шоу о мистике традиционно высокие рейтинги в нашей стране. К примеру, «Битва экстрасенсов» пользуется огромной популярностью уже не один год.

Добавим, что после закрытия скандальной телестройки «Дом-2» заработки Ольги Бузовой и Ксении Бородиной на телевидении заметно уменьшились. Поговаривают, что речь идет о потере нескольких миллионов рублей в месяц.

На сегодняшний день они вместе ведут ежедневное шоу на ТНТ «Бородина против Бузовой». Его можно увидеть в десять утра в будни. Бородина на ТНТ также занята в шоу про преображения женщин — «Перезагрузка», сообщает «Комсомольская правда».

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