Кудрявцева пополнила свою коллекцию платьев с модным воротничком «Клодин» небесным экземпляром

Лере Кудрявцевой очень полюбился тренд на воротнички «Клодин». Недавно она приобрела силуэтное платье-футляр припыленно-розового оттенка. А теперь пополнила свою мини-коллекцию другим нарядом все с тем же актуальным акцентом.
На сей раз ведущая остановилась на небесно-голубом наряде в клетку. Помимо модного воротничка, платье оказалось той же модели, которая великолепно подчеркивала ее тонкую талию.
Отметим, что платья с белыми воротничками «Клодин» также успели примерить Алла Пугачева, Екатерина Стриженова и Ирина Пегова. Историк моды Александр Васильев на шоу «Модный приговор» замечал, что этот аксессуар сразу же делает образ особенным и интересным.