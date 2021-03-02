Кудрявцева пополнила свою коллекцию платьев с модным воротничком «Клодин» небесным экземпляром

Лере Кудрявцевой очень полюбился тренд на воротнички «Клодин». Недавно она приобрела силуэтное платье-футляр припыленно-розового оттенка. А теперь пополнила свою мини-коллекцию другим нарядом все с тем же актуальным акцентом.

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На сей раз ведущая остановилась на небесно-голубом наряде в клетку. Помимо модного воротничка, платье оказалось той же модели, которая великолепно подчеркивала ее тонкую талию.

Отметим, что платья с белыми воротничками «Клодин» также успели примерить Алла Пугачева, Екатерина Стриженова и Ирина Пегова. Историк моды Александр Васильев на шоу «Модный приговор» замечал, что этот аксессуар сразу же делает образ особенным и интересным.

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