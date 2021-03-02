Навстречу весне: Лопырева в маленьком черном платье отметилась в дубайском ресторане

Первый день весны многие селебрити решили встретить ярко и празднично. Например, певица Алсу, которая отдыхает в Дубае, облачилась в трикотажный костюм цвета цикламена и устроила фотосессию в цветущем саду.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко и вовсе 1 марта устроили настоящий праздничный вечер, отправившись на свидание в один из московских ресторанов. Футболист признался, что начался его самый любимый месяц.

В ресторане повеселилась и модель Виктория Лопырева. Девушка зимует в Дубае вместе с сыном Марком Лионелем, которому недавно исполнилось два годика. И накануне блондинка облачилась в маленькое черное платье и босоножки на шпильке, поспешив на встречу с друзьями. Там красавица допоздна провела время, насладившись не только общением, но и вкусными десертами.

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