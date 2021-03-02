Бил первую жену, заставлял ее делать аборты: чем занимался Цивин до знакомства с Дрожжиной

Юрист не хотел, чтобы Светлана рожала ему наследника.

Юрист Михаил Цивин, который проходит по делу хищения денежных средств и махинациями с квартирами семьи актера Алексея Баталова, до знакомства со второй женой, актрисой Натальей Дрожжиной, был женат на девушке по имени Светлана.

Знакомая Цивина Лариса Голда в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале рассказала об аморальном образе жизни юриста во время первого брака. Оказывается, он не хотел детей, так как имел генетическое заболевание. В итоге Светлана несколько раз делала аборты. Она за это ненавидела мужа, и отношения стали в семье со временем портиться.

«Во время последней беременности Светлана отказалась делать аборт. Она очень любила Цивина и хотела от него ребенка. Тогда он ударил ее в живот в надежде на выкидыш». Лариса Голда

Отметим, что врачам все же удалось сохранить ребенка. На свет появился сын Цивина, Петр. Сам юрист в это время от жены ушел и стал жить с Натальей Дрожжиной.

Напомним, что в первом браке Михаил Цивин состоял около пяти лет. Его первая жена Светлана не раз отмечала, что терпела издевательства мужа из-за большой любви к нему.

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