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Стильная мамочка: Топурия предстала дома в рубашке оверсайз и джинсах-бойфрендах

Певица в декретном отпуске старается выглядеть модно и комфортно.

Стильная мамочка: Топурия предстала дома в рубашке оверсайз и джинсах-бойфрендах
Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official/

Солистка группы «А Студио» Кети Топурия в январе стала мамой во второй раз. Звезда подарила мужу Льву Деньгову сына Адама. Сейчас весь семейный быт подчинен адаптации малыша. И сама Топурия старается надолго не оставлять наследника без своего присутствия, поэтому если и выходит в свет, то только по важным делам.

Накануне молодая мамочка предстала дома в беспроигрышным во все времена прикиде — белой рубашке оверсайз и джинсах-бойфрендах. Красавица запечатлелась на память и поделилась снимком с поклонниками в своем микроблоге.

Кети Топурия
Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official/

Недавно Топурия устроила первую в жизни сынишки фотосессию. Младенца наряжали в милые шапочки, вязаные пеленки и укутывали в полотно по последним модным фототрендам.

Напомним, у Топурии есть старшая дочка Оливия от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом. Малышке в этом году исполнится уже шесть лет.

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