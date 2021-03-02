Папины принцессы: 81-летний Виторган показал подросших дочек от Млодик в пышных нарядах

На праздновании трехлетия Этель и дети, и родители повеселились от души.

81-летний актер театра и кино Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик недавно с размахом отпраздновали трехлетие старшей дочки Этель. Папа с мамой устроили малышке настоящий праздник с аниматорами, бумажным шоу и дискотекой. Как все это было, народный артист показал у себя в микроблоге.

Именинница веселилась на всю катушку. Особенно сильно ей понравилось бумажное шоу — девочка с нескрываемым удовольствием пряталась под ворохом мишуры. Не удержался и глава семейства: Эммануил Гедеонович усыпал себя с головы целым «сугробом» блестящей бумаги. В общем, праздник доставил настоящее удовольствие и радость не только деткам, но и взрослым.

На день рождения папины дочки были настоящими принцессами. Виновница торжества Этель блистала в графитовом платье с серебристым мерцанием, а годовалая Кларочка — в пышном белом платье.

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