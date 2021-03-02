«Любимый месяц начался»: Тарасов в первый день весны сводил Костенко на свидание

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко недавно отметили трехлетнюю годовщину свадьбы. Пара воспитывает двоих дочек-погодок, не исключает появление еще одного ребенка и в принципе демонстрирует настоящую семейную идиллию.
С наступлением весны Тарасов поспешил пригласить жену на свидание в один из популярных ресторанов столицы.
«Мой любимый месяц начался», — признался спортсмен.
Для выхода в свет Костенко выбрала стильный аутфит, состоящий из белого трикотажного кардигана, твидовой мини-юбки с диагональю на запах и высоких белых ботфорт. Завершила образ сумочка через плечо.
«Красивая пара», «Какая Настя-красавица», «Жена красавица у вас», «Классные», — написали в комментариях.