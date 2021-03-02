Весенняя обновка: Рудковская пополнила свою коллекцию сумочкой Dior Caro за 300 тысяч рублей

Светская львица поспешила одной из первых стать обладательницей новинки от легендарного Модного дома.

46-летняя продюсер, светская львица Яна Рудковская давно славится своей любовью к роскоши. Девушка просто обожает люкс и все, что с ним связано. В числе VIP-гостей она первой посещает презентации, ужины и рауты, на которых ее знакомят с новинками брендов.

Накануне Рудковская стала обладательницей новинки от Dior — в начале года этот Модный дом представил миру сумочку Dior Caro. И светская львица поспешила пополнить ею свою внушительную коллекцию.

Рудковская устроила кожаной любимице настоящую фотосессию, показав ее во всей красе. Кстати, стоимость этой малышки — почти 300 тысяч рублей.

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