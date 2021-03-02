Банная нимфа: обнаженная Волочкова, прикрывшись хвойным веником, возлежала на сеновале

Балерина отправилась в общественную парную, пока собственная на ремонте.

45-летняя Анастасия Волочкова давно и страстно любит русскую баню. У балерины на Рублевке есть собственная парная с ледяной купелью на улице, и артистка регулярно отчитывается поклонникам, как проходят ее водные процедуры.

Сейчас ее баня на ремонте: с печкой случились неполадки. Но отказываться от парения балерина не спешит. А потому она отправилась в общественную парную, дабы порадовать себя жаром и вениками.

После процедуры обнаженная звезда возлежала на местном сеновале, прикрывшись хвойным веником. Подобно нимфе, Волочкова отлично вписалась в зеленый антураж, созданный в бане. Деревянный полог, на котором расположены мешки с сеном, и увешанная вениками стена произвели впечатление на звезду.

«Я в восторге от места!» — призналась Волочкова.

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