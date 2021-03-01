Новый удар: родители Жанны Фриске подали в суд на своего внука и Дмитрия Шепелева

Дмитрий Шепелев уже не скрывает свой роман с дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой. Они строят отношения около двух лет и зимой перебрались в более просторную квартиру в Москве. А недавно телеведущий объявил, что собирается снова стать папой. Его избранница беременна и скоро подарит ему еще одного наследника. От гражданского брака с Жанной Фриске у него есть сын Платон, которого ведущий оберегает от лишнего внимания.

Однако забыть о прошлом Шепелеву не дают судебные разбирательства. Он находится в ссоре с родителями покойной Жанны — Владимиром и Ольгой Фриске. Сначала они делили особняк артистки, потом родители певицы стали выбивать с телеведущего деньги, которые они выплатили «Русфонду». Средства должны были пойти на лечение Жанны, но она не успела победить болезнь. Благотворительному фонду после многочисленных судов родители вернули 21 миллион рублей.

Однако они хотят, чтобы Шепелев возместил им треть этих денег — 7 миллионов рублей. Также они беспокоятся за элитную квартиру Фриске в Шмитовском проезде. Часть жилья принадлежит их внуку Платону, но мальчику пока только семь лет. Ольга и Владимир уверены, что жильем может воспользоваться Шепелев, поэтому подали в суд, чтобы лишить его возможности распоряжаться долей жилплощади сына. Они даже подали иски в два суда: Пресненский и Хамовнический.

Беседа между сторонами пройдет в конце марта, 22 числа, поделились представители пресс-службы Пресненского суда.

Отметим, что недавно родители Жанны уже решили продать свои 2/3 квартиру и предложили ее выкупить Платону, права которого представляет Шепелев. Однако значительно завысили сумму, потребовав 21 миллион рублей. А источник, который пожелала остаться неизвестным, сообщил, что родители певицы надеются добиться от Дмитрия возмещения тех миллионов рублей, которые они заплатили «Русфонду».

«Треть этих средств потребовали возместить Дмитрия, мол, в счет солидарного взыскания. Суд первой инстанции удовлетворил иск, отклонив апелляцию и кассацию. Вот только почему он должен это делать, если все деньги за две недели до смерти певицы сняла со счетов Жанны ее мама?» — отмечает источник, пишет «СтарХит».

Смотрите также: