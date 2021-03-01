Жизнь с чистого листа: Дава погасил миллионный долг после расставания с Бузовой

Риэлторы несколько лет судились с блогером, который продал им квартиру, но так ее и не получили. Лишь недавно эта ситуация разрешилась.

Этот год начался с неприятного события. Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном, известным как Дава. Она была в отношениях с блогером полтора года. За это время он снялся в ее клипе, стал жить с девушкой и даже сыграл с ней свадьбу на Мальдивах, но понарошку. Церемония не имела юридической силы. А по возвращения в Москву в свой день рождения телеведущая поругалась с бойфрендом и вскоре объявила о разрыве отношений.

Пока Ольга делилась своей болью, а Дава демонстрировал красноречивое молчание, поклонники гадали, был ли у них роман или это был пиар-ход. За минувшее время Блогер стал еще и певцом и записал хит с Филиппом Киркоровым. Это принесло ему приличный доход. А теперь стало известно, что парень начал гасить свои долги.

Шесть лет назад Манукян заключил договор с двумя риэлторами. Он был указан в бумагах как застройщик новостройки и получил более миллиона рублей за квартиру в 76 квадратных метров в Новосибирске. Потом он еще раз продал эту квартиру, но жилья никто так и не получил.

Риелторы пошли в суд. Несколько лет длились разбирательства. Когда в начале отношений с Бузовой Дава улетел отдыхать в Куршевель, договор был обжалован. Но суд встал на сторону риэлторов. Однако судебные приставы никак не могли получить деньги от блогера, так как на нем жилья не числилось. Все решилось недавно, когда Манукян стал вновь свободным. Он погасил свой долг.

«Давид Манукян предоставил документы, что вся задолженность погашена», — рассказал Андрей Семенов, ведущий специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по Новосибирской области. «Еще одно дело у нас рассматривается в суде в Московской области», — сказала Евгения Вагнер, одна из обманутых риелторов.

Она добавила, что пока деньги не были зачислены, но девушка ждет обновленной информации. Подробности второго дела связанного с Давой риелтор не раскрыла, пишет «Комсомольская правда — Новосибирск». К слову, 16 марта блогер отметит свой день рождения. Он собирается приехать в родной город и дать концерт.

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