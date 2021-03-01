Романтика от Прилучного: Карпович насладилась полетом на вертолете в свой день рождения

Звезда сериала «Папины дочки» с самого утра стала получать поздравления. Она посетила ресторан и оказалась в небе, откуда увидела трогательное послание.

Мирослава Карпович после съемок в сериале «Папины дочки» предпочла строить карьеру модели. Также она играет в театре, а вот в кино больше не снимается. Однако в прошлом году ее имя снова появилось в новостях, когда девушку заметили в компании Павла Прилучного. Она отдохнула с ним в Крыму, когда актер только получил развод с Агатой Муцениеце. Сам он предпочитает не говорить о личной жизни.

Не раз папарацци видели Карпович с Прилучным в магазине. В СМИ пишут, что они живут вместе в новом доме, который снимает актер. Однако пока предавать свой роман публичности они не хотят. С недавних пор Павел даже играет в одной постановке с актрисой. Поклонники удивились, когда стало известно, что у Мирославы даже день рождения в один день с Агатой — 1 марта. Если Муцениеце отметила свое 32-летие скромно с подругами и детьми, то возлюбленная «мажора» с утра стала получать подарки.

В постель имениннице принесли цветы от мамы, а также воздушные шары. А вот позавтракала она в ресторане при свечах. Фанаты не сомневаются, что этот романтический сюрприз устроил Прилучный. Девушка похвасталась лепестками роз, которые покрывали весь стол. Музыканты играли нежную мелодию для девушки.

На этот сюрпризы не закончились. Ближе к вечеру Мирослава запечатлелась на взлетной площадке с розовыми воздушными шарами, которых было несколько десятков штук. Затем она оказалась в вертолете. Пилот показал ей окрестности Москвы с высоты птичьего потела, а на одном из полей, покрытых снегом, красной краской было написано послание для именинницы.

«Миру с днем рождения», — гласила надпись, украшенная сердечком.

«Как в кино», — отметила девушка. «Чуть не померла», — выразила она восторг. «Прилучший волшебник», — с тонким намеком написала Карпович.

Конечно, открыто писать, от кого это поздравление, девушка не стала. Она предпочитает хранить молчание и в свою личную жизнь никого не посвящает. К слову, ей исполнилось 35 лет.

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