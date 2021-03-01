Торт из салата и подарки: Агата Муцениеце весело отпраздновала 32-летие с подругами

Бывшая жена Павла Прилучного стала отмечать радостное событие еще ночью, когда к ней неожиданно нагрянули гости.

Агата Муцениеце вот уже год живет с детьми в своей квартире. Она рассталась с Павлом Прилучным, когда больше не смогла терпеть его приступы гнева. После девяти лет отношений супруги разъехались. К слову, звезда сериала «Мажор» выгнал жену из дома, что стала еще одним поводом для развода. Однако за минувший год она получила много предложений по работе, снова стала ведущей шоу «Голос. Дети» и сменила имидж.

1 марта не только наступила весна, но и день рождения Агаты. Отмечать она стала еще в полночь, когда к ней домой нагрянули подруги.

«Она спит, она нас убьет», — шептались девушки, когда позвонили в дверной звонок.

Именинница встретила их в шелковом комплекте из шорт и топа. Она была без макияжа и с высоким хвостом. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру.

«Вы издеваетесь», — шутя заявила звезда.

Подруги принесли ей салат оливье, который украсили свечками. Однако она насладилась им утром, когда стала собираться на работу. Почти весь день актриса провела на съемках, а уже вечером она обнаружила букет цветов у двери, а также шарики и коробку с подарками. Сын Тимофей вручил маме подушку с надписью: «Мама рулит», дочка Мия — кружку. Муцениеце была растрогана таким вниманием.

«Люблю вас! Мои! Спасибо!» — выразила восторг именинница.

Она расцеловала наследников. Затем актриса стала раскрывать остальные подарки. Примечательно, что от шумной вечеринки Агата отказалась, но не исключено, что праздновать она будет позже, в свой выходной.

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