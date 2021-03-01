«4 поколения вместе»: Нетребко в шелковом костюме устроила застолье с блинами и икрой в Краснодаре

Анна Нетребко редко проводит время дома. Она привыкла постоянно путешествовать. Оперная дива не скрывает, что старается каждую свободную минуту провести с пользой. Недавно она второй раз в этом году приехала в Россию. Артистка давала концерты в Мариинском театре с мужем Юсифом Эйвазовым. Вечерами она блистала на сцене, а днем гуляла с сыном Тьяго, посещала музеи и выставки. Певица даже успела увидеться с Филиппом Киркоровым.

А потом Анна приехала в Краснодар, где живут ее родные. Она снова повидалась со своим папой Юрием Николаевичем. А вот мама, оперной дивы Лариса Ивановна, умерла в 2002 году. Артистка унаследовала ее красоту и даже в 17 лет Нетребко стала обладательницей титула «Вице-мисс Кубань». Уже по старой традиции она устроила застолье, которое продлилось два дня. За большим столом дома звезда собрала родню и близких.

Сначала Анна предстала в шелковом костюме кремового цвета с поясом и меховыми манжетами. Она угощала всех блинами и красно икрой. Рядом с ней был сын Тьяго, нежно обнимающий дедушку.

«Не знаю, как у вас, ребяты — а у нас в Краснодаре Весна — это Масленица! Блины и песни! И 4 поколения вместе за столом!» — написала артистка.

На следующий день она предпочла облачиться в блестящую блузку оверсайз с пайетками и широкие брюки. На этот раз гости наслаждались тортиками. Даже оперная дива не устояла и попросила отложить ей кусочек. Она принесла воздушные шары, а ее близкие зачитали стихи. Вечер получился очень теплым.

«2 дня Масленицы — 100% явка!» — отметила звезда.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что среди родных Нетребко выглядит еще счастливее. При этом многие удивились тому, что она начала праздновать Масленицу, которая в этом году начнется 8 марта.

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