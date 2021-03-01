«Сделал ребенка, сделал и кроватку»: Дмитрий Шепелев собрал люльку для будущего малыша

Третий ребенок в семье телеведущего и его избранницы появится уже совсем скоро.

Известный шоумен Дмитрий Шепелев и его возлюбленная Екатерина Тулупова готовятся к появлению на свет их первого совместного ребенка.

Пара уже активно обустраивает место в своей спальне, где предстоит поселиться будущему новорожденному.

Судя по всему, малыш появится на свет уже со дня на день, и звездные родители приобрели кроватку для него.

Дмитрий Шепелев разместил в Instagram видео, на котором запечатлел, как он собирает люльку для младенца. А в сторис опубликовал фото себя улыбающегося на фоне детской мебели.

«Сделал ребенка, сделал и кроватку», — подписал Дмитрий Шепелев кадр.

Теперь, как дал понять шоумен, остается только ждать появления малыша на свет.

«Готов. Жду», — подписал Шепелев следующий кадр в сторис Instagram.

Кстати, стоит такая кроватка порядка шестидесяти тысяч рублей.

Напомним, Дмитрий Шепелев в начале февраля объявил о том, что скоро вновь станет отцом. И для шоумена, и для Екатерины Тулуповой будущий малыш станет вторым ребенком.

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