«Разгоняем тоску»: Маша Кожевникова в лимонном платье устроила танцы босиком под хит певицы Asti

Первое марта. Все прекрасно понимают, что до настоящей весны еще очень далеко, но радоваться ее наступлению хотя бы по календарю никто не может запретить.

Ленты звезд в Instagram в этот понедельник наполнены жизнерадостными публикациями, связанными с окончанием зимы и приходом весны.

Тренд на всеобщую радость по поводу этого события поддержала и актриса Маша Кожевникова. Звезда устроила настоящее веселье под хит певицы Asti «Девочка, танцуй».

Видео, запечатлевшим ее танцы, Маша Кожевникова поделилась в Instagram.

«Разгоняем тоску. Весна, привет! Мое любимое время года», — подписала актриса ролик.

В кадре она весело пляшет прямо босиком на кожаном диване. Мария Кожевникова облачена в яркий наряд — струящееся платье оттенка сочного лимона с цветочным принтом.

Поклонники звезды признались, что она подняла им настроение своими телодвижениями и роскошным нарядом.

«Шикарное платье», «Девушка-весна. Прелесть!», «Хорошей весны!», «Бомбическое платье», «Какое красивое платье! И сама красота!» — высказываются в Сети.

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