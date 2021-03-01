«Ваня в такой же позе»: Наталья Подольская с младшим сыном застыли в ожидании весны

В первый день марта ленты звезд в социальных сетях наполнены снимками с посылами, относящимися к весне. Все приветствуют наступление нового времени года и связывают с ним свои самые лучшие ожидания как минимум с теплом.

На первую весеннюю прогулку с младшим сыном Ваней вышла и певица Наталья Подольская. Она показала на фото позу, которой призывает тепло. Наталья запечатлелась, одной рукой прикрыв лицо.

«Этой позой я как бы говорю: «Весна! Я жду тебя». Ваня в такой же позе лежит и то же самое говорит», — подписала Наталья Подольская фото.

Для прогулки с сыном вокалистка выбрала очень красивый и при этом удобный наряд. Наталья облачилась в комбинезон оттенка цветущей лаванды, который подчеркнул хрупкость ее фигуры. Кстати, по мнению модного эксперта Teleprogramma.pro Ларисы Тимиряевой, комбинезон — это лучший выбор для молодой мамы, отправляющейся на прогулку с малышом.

«Утепленные комбинезоны не продувают, не сковывают движений, но перед покупкой изделия нужно все же подумать, для каких целей и где вы его планируется носить, — отметила Лариса Тимиряева в беседе с Teleprogramma.pro. — Вещь самодостаточная и не особо миксуется в разные стили. Слишком узнаваем фасон и его предназначение. Идеально подходит для занятий зимними видами спорта, прогулок, особенно с детьми, загородных поездок».

Стоит отметить, что Наталью Подольскую жюри шоу «Маска» считает одной из участниц проекта.

Накануне судьи почти единогласно заявляли, что вокалистка скрывается в костюме Единорога.

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