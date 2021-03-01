«Будешь вечна в наших клипах»: Little Big попрощались с умершей экс-участницей

Музыкальная группа Little Big попрощалась в Instagram со своей бывшей участницей Анной Кастельянос, которая была найдена мертвой в своей квартире в Санкт-Петербурге 28 февраля.

На русском и английском языках Little Big вспомнили, что Анна стояла у истоков их коллектива, который изначально состоял из нее, Ильи Прусикина и еще одной вокалистки Олимпии Ивлевой (нынешний состав из четырех человек сформировался позже).

«Аня, ты была и остаешься важной частью Little Big Family. Ты навсегда в нашей памяти и будешь вечна в наших клипах. Спасибо за все, — написали звезды рейв-музыки. — Rest in peace (покойся с миром, — англ.), маленький человек с большой историей».

«В Ане жизненной энергии и силы было больше чем в нас всех… — добавил на своей странице лидер группы Илья Прусикин. — Но судьба распорядилась иначе… Для меня она всегда жива!»

Добавим, что Кастельянос скончалась в возрасте 39 лет. Ее тело нашел волонтер, приносивший ей лекарства. Как передает «Комсомольская правда», по словам соседей, Анна в последнее время принимала препараты от болей в спине и при этом употребляла алкоголь. Причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. СК назначил доследственную проверку по факту смерти артистки.

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