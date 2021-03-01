«Усы прилетели»: Иван Ургант сменил имидж, добавив образу брутальности

Начало весны Иван Ургант решил отметить особым образом. К ее первому дню телеведущий готовился давно, отращивая усы. В Instagram он опубликовал свежее фото.

«Весна пришла. Усы прилетели», — написал Ургант.

В комментариях фанаты разделились на два лагеря. Некоторые отмечали, что усы Ивану не нужно было отпускать, другие отметили, что ему идет. Некоторые же обратили внимание на то, что телеведущий похудел.

«Ну нет, не надо! Ох, как классно! Радует! Ванюша, вы что-то теряете в весе?! Срочно тарелочку борща» — писали пользователи Сети.

Напомним, что на днях Иван Ургант высмеял внешний вид Егора Крида, который занимает красное кресло в новом сезоне шоу «Голос. Дети». Телеведущий отметил, что в последнее время артист стал похож на девушку.

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