«Почему ты такая красивая?»: Asti блеснула «ложбинкой греха», запечатлевшись в ванной комнате

В прошлом году Анна Дзюба, более известная как Asti из группы Artik&Asti, связала себя узами брака. Певица вышла замуж за бизнесмена по имени Станислав. А сразу после Нового года молодожены уехали в свадебное путешествие на Мальдивы. В Instagram Анна постоянно делится с фанатами моментами своей жизни. На этот раз она показала, как выглядит в домашней обстановке. Артистка запечатлелась в ванной комнате, облачившись в небесно-голубую рубашку и бежевый топ.

«Почему ты такая красивая? Какая классная улыбка! Красавица!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно Artik&Asti выиграли еще одну награду. Их тандем стал победителем в номинации «Лучшая группа» на премии «Нового Радио».

Смотрите также: