«Дала волю рок-н-роллу»: стилист оценил образ Татьяны Навки в пальто цвета «фуксия», грубых ботинках и берете

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и спустя много лет после победных выступлений продолжает удерживать интерес публики к своей персоне.

Общественность волнует все, что связано с жизнью прославленной спортсменки – как и где она отдыхает, в каких традициях воспитывает дочку Надежду и, конечно же, как она выглядит и одевается.

Татьяна Навка часто демонстрирует на публике свои прекрасные наряды, и всякий раз ее образы вызывают массу разнообразных эмоций у поклонников.

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На этот раз Татьяна Навка представила вполне весенний аутфит, запечатлевшись в ярком пальто цвета «фуксия».

«Глазами мужа. Хочу весну!» — подписала звезда несколько кадров в Instagram.

Модный эксперт сайта Teleprogramma.pro Элла Маковей нашла образ Татьяны Навки эклектичным, представляющим собой смесь тенденций из 80-х и 90-х годов прошлого века, что сейчас в тренде.

«Классическое пальто в ярком цвете «фуксия» и в размере оверсайз — достаточно смелый выбор, — отметила Элла Маковей в беседе с Teleprogramma.pro. — Он привлекает к себе внимание. Классика в образе поддержана черной кожаной сумкой-портфелем и тонким черным пуловером. А дальше Татьяна Навка дала волю «рок-н-роллу». Грубые ботинки, кожаный берет и «джинсы-варенки» с заниженной посадкой. В аутфите эклектично намешаны тенденции из 90-х и 80-х, что выдает желание Татьяны идти в ногу с трендами. Осталось доработать детали».

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция; образование высшее.

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