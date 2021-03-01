«Все, что он рекомендует — прекрасно»: Цымбалюк-Романовская в восторге от историка моды Васильева

Пианистка поделилась совместным фото с мэтром, сделанным после его лекции.

Бывшая жена ныне покойного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская ведет насыщенную жизнь красивой столичной девушки. В минувшие выходные у пианистки случилось сразу несколько светских мероприятий. Об одном из них она полунамеками рассказала в Instagram.

Как оказалось, Виталина Цымбалюк-Романовская посетила лекцию о моде и оскароносной диве Грете Грабо историка моды, ведущего программы «Модный приговор» Александра Васильева. После мероприятия мэтр любезно согласился позировать с блондинкой для памятного фото.



Кадром, на котором она запечатлена с Васильевым, Цымбалюк-Романовская поделилась в Instagram.

«Александр Васильев рекомендует замечательные картины. Ну и вообще все, что он рекомендует – прекрасно», — подписала фото Виталина Цымбалюк-Романовская.

Кстати, на этом мероприятии Виталина Цымбалюк-Романовская впервые встретилась с вдовой известного актера Дмитрия Марьянова Ксенией Бик. Две дамы остались довольны общением друг с другом. Ксения Бик в своем Instagram назвала Виталину чудесной девушкой, угадавшей ее настроение.

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