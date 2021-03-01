Уже густые волосики: невестка Валерии запечатлелась в обнимку с двухмесячной дочкой Селин

Младший сын Валерии Арсений Шульгин давно стал самостоятельным. Он занимается собственным бизнесом и ни от кого не зависит. 22-летний парень в прошлом году сыграл пышную свадьбу. Его избранницей стала Лиана Волкова, родившаяся в Улан-Удэ. Влюбленные не стали откладывать роспись в ЗАГСе, так как ждали ребенка. Даже пышное платье не скрыло интересное положение невесты. А в новогоднюю ночь у пары родилась дочка Селин.

Теперь Арсений учится быть не только хорошим мужем, но и отцом. Он регулярно водит жену в ресторан и устраивает ей романтические вечера. При этом молодой бизнесмен много работает, но вечерами любит понянчиться с наследницей. Все чаще к ним в гости приходит Валерия, которая души не чает в своей внучке. 1 марта Лиана поздравила кроху с важным событием. Малышке исполнилось два месяца.

Девушка запечатлелась с ней утром без макияжа и в домашнем молочном костюме. Она прижала ребенка к себе. Малышка была облачена в розовый комбинезон. Лицо девочки пара скрывает, но Лиана показала ее отросшие волосики.

«С самого первого взгляда чувства переполняют настолько, что их невозможно удержать, это не описать словами. Любовь, благодушие, безграничное счастье, благодарность. Сильные потоки эмоций, чувств словно волны. С каждым днем все больше и сильнее. Каждый день думаешь: «Куда сильнее, куда еще больше?». Это ни с чем несравнимо. Нет ничего лучше, чем любить просто так. Спасибо что вы у меня есть. Безмерная любовь. Селин два месяца», — поделилась она.

Поклонники поздравили Шульгина и его жену, а также восхитились их дочкой:

«Милота зашкаливает», «Да, детки это самое большое счастье», «Ой как быстро время летит, два месяца крошечке уже, с чем вас и поздравляю», «Милейшее фото», «Прекрасные».

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