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«С первым днем весны»: Наташа Королева взобралась на шею Тарзану

В Сети опубликован архивный снимок супругов.

«С первым днем весны»: Наташа Королева взобралась на шею Тарзану
Наташа Королева. Фото: Global Look Press

Минувший год в семье Наташи Королевой и Тарзана выдался нелегким. Танцор признался в измене, но певица смогла найти в себе силы простить его. Позже пара стала участниками реалити-шоу «Племя», съемки которого проходили на Занзибаре. Там же решили записать новый клип на песню «Гори, гори». Фанатам он был представлен в начале января этого года. Недавно пара побывала в Майами, где живет мама Королевой Людмила Порывай. Недавно она отметила свое 75-летие. А в первый день весны фан-аккаунт звездных супругов в Instagram решил креативно подойти к поздравлению поклонников и опубликовал эмоциональное фото. На снимке Королева взобралась на шею Тарзану, который выполнял физические упражнения.

«С первым днем весны», — подписан кадр.

Поклонники отреагировали на фото шквалом комментариев.

«Красавцы, и вас с весной! Люблю вашу пару! Супер, весеннего настроения!» — писали пользователи Сети.

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