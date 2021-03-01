В стиле «спорт-шик»: Каменских вслед за Собчак примерила актуальный пуховик-дутик и шапку-бини

Анастасия Каменских и Ксения Собчак – известные модницы. На телеэкранах и во время светских раутов они блистают в роскошных нарядах от известных марок и дизайнеров. Однако в обычной жизни предпочитают расслабленный стиль «спорт-шик». Не забывая, впрочем, о трендах.

В начале весны обе дивы отметились на людях в схожих образах. Ксения Собчак прогулялась по тополиной роще в черном дутом пуховике Prada, шапочке бини, удобных угги в тон, а также серых брюках-джоггерах.

Вслед за ней в дутый пуховик облачилась Настя Каменских. И она тоже предпочла шапку бини. Ее аутфит был построен в противовес светской львице исключительно в светлых тонах.

Не исключено, что обе знаменитости решили при помощи актуального головного убора казаться чуточку выше, ведь обе девушки примерили головной убор так, чтобы наверху остался «воздух». И именно так рекомендовал носить женщинам бини Александр Васильев, если они хотят визуально удлинить свой силуэт.

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