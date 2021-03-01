«Мы все на одно лицо»: Андрей Чуев из «Дома-2» познакомил детей от разных жен в Дубае

У бывшего участника «Дома-2» Андрея Чуева двое детей от разных жен. Старшую дочку Лизу, которой в декабре исполнилось одиннадцать лет, Чуеву родила первая супруга Татьяна Киося. Во втором браке мужчины родился сын Саша.

Малышу всего четыре месяца, а родители уже совершили первое путешествие вместе с мальчиком. Андрей Чуев и его молодая жена Виктория на днях прилетели в Дубай. Здесь, в Арабских Эмиратах, живет бывшая жена Чуева с дочкой Лизой и новым мужем.

Несмотря на расстояние и разные страны, Андрей всегда поддерживает отношения с наследницей, интересуется ее жизнью и участвует в воспитании. Лиза до эпидемии коронавируса часто бывала в гостях у папы, она дружна с мачехой, а теперь познакомилась и с младшим братом.

В Instagram экс-участник «Дома-2» поделился снимком, на котором его дети запечатлены вместе. Поклонники Чуева пришли к выводу, что брат и сестра очень похожи.

«Когда ты реально что-то делаешь для сохранения семейных ценностей, а не просто об этом говоришь, семья становится одним целым организмом, и все обретают черты друг друга. Мы все на одно лицо, потому что семья», — написал Андрей Чуев в Instаgram.

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