«Ощутила себя маленькой»: 46-летняя Анна Михалкова позировала на редком селфи с красавцем-братом Артемом

По словам актрисы, ее брат Артем не раз доводил ее до истерического хохота. Этим талантом сын режиссера Никиты Михалкова обладал еще в детстве. Он мог заставить свою старшую сестру смеяться до слез своими ироничными высказываниями и шутками. Анна Михалкова всегда любила брата за этот искрометный юмор. В своем микроблоге актриса поделилась теплыми воспоминаниями из детства, признавшись, что Артем до сих пор устраивает ей такие провокации. В последний раз она до слез хохотала в ресторане, на виду у всех посетителей. А ее братишка просто встал и ушел мыть руки, оставив Анну одну под удивленными взглядами присутствующих.

Свой пост актриса сопроводила редким селфи, на котором она запечатлена с красавцем-братом. Михалкова обнимает Артема за плечи и смеется на камеру. Судя по всему, оба пребывают в прекрасном настроении.

Давно я так не хохотала. Пожалуй что только, когда мы Темой были детьми. Мы с ним смеялись так, что один раз я захлебнулась супом во время обеда. Тема блистательно шутит! Тонко, иронично и мгновенно! Я опять сегодня ощутила себя маленькой, когда хохочешь в голос, не стесняясь. Именно в тот момент, когда я закатилась в смеховой истерике, Тема встал из-за стола и пошел мыть руки. Когда он вернулся я все еще хохотала, вытирая слезы, одна за столиком на глазах у переполненного ресторана. Все в зале смотрели на меня….Обожаю! Анна Михалкова

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