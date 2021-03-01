«Огромное количество версий»: Тодоренко рассекретила подарившего ей огромный букет на шоу «Маска»

Телеведущая Регина Тодоренко, которая сейчас является членом жюри самого охраняемого проекта «Маска», заинтриговала аудиторию Instagram, показав в сторис роскошную композицию из живых цветов.

Регина предложила поклонникам угадать, кто же мог подарить ей столь великолепный букет. Фанаты с удовольствием включились в игру и предложили большое количество вариантов. Регина Тодоренко — девушка красивая, знаменитая, так что желающих одарить ее немало.

Интригу звезда раскрыла быстро. Букет она получила от своего коллеги по шоу «Маска» — короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова.

«Вы написали огромное количество версий по поводу того, кто же подарил этот потрясающий букет. И вот вам мой ответ – Филипп Бедросович Киркоров», — рассказала Регина Тодоренко в сторис Instagram.

В судейской коллегии шоу «Маска» пять человек, в том числе и две дивы – Регина Тодоренко и певица Валерия. Филипп Киркоров признавался, что в восторге от обеих прекрасных дам.

Кстати, одна из них накануне испытала настоящий шок, когда увидела, кто скрывался под маской Ананаса. Продюсеру Иосифу Пригожину каким-то непостижимым образом удалось утаить от своей жены, члена жюри шоу «Маска» свое участие в популярном проекте.

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